Ворог окупував Новоолександрівку в Донецькій області

Російські війська захопили Новоолександрівку в Донецькій області, повідомляє військовий паблік Deep State.

Наразі росіяни закріплюються на західних околицях села, що розташоване на північний захід від Очеретиного і в напрямку траси Покровськ-Костянтинівка.

За даними пабліка, шлях до траси тепер перегороджує лише село Воздвиженка.

“Певною мірою повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад і прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить”, – пише Deep State.

Російські пабліки заявляли про захоплення Новоолександрівки ще тиждень тому.

Російські сили, судячи з усього, нарощують темп наступальних операцій на Донеччині й одночасно знижують темп атак на півночі Харківської області, зазначає у своєму зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW).

Російські наступальні операції на Харківщині насамперед спрямовані на фіксацію та відволікання українських сил, щоб дозволити російським силам активізуватися на інших ділянках театру воєнних дій.

Збільшилася інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка (на південний захід від Часового Яру і на північний схід від Авдіївки), російські війська домоглися кількох тактичних успіхів у цьому районі.

Російські сили загалом не діяли на цій ділянці фронту протягом 2024 року, тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу.

Крім того, російські сили підтримують високий темп атак на напрямку Часова Яру та навколо Авдіївки після зниження темпу в Харківській області, і незабаром можуть посилити атаки в цьому районі.

Українські джерела попереджали, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, зосередиться на сході України після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути мізерні ресурси України, і нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не почався.

Політика США, як і раніше, забороняє українським військам запускати ракети ATACMS по будь-яких військових об’єктах у Росії. Обмеження США змушують українське командування ретельно визначати, чи відповідає та чи інша ціль певним вимогам, перш ніж санкціонувати тактичні вогневі місії.

Жодна з великих російських військових авіабаз не перебуває в зоні дії дозволених ракет GMLRS, але багато хто перебуває в зоні дії ракет ATACMS.

Російські війська використовують цю офіційну заборону для підтримки російських бойових операцій на півночі Харківської області та в інших регіонах України. Командні пункти російських бригад та інші важливі об’єкти знаходяться поза зоною дії HIMARS.

Суттєво знизиться ефективність українських F-16, якщо США не дозволять українським силам використовувати ATACMS для знищення російських систем ППО на російській території. Українські пілоти F-16 будуть змушені діяти в небезпечному повітряному просторі.

Російські ППО зможуть перекрити до 48 відсотків повітряного простору України, якщо Росія розмістить пускові установки С-400 на території Росії поза зоною досяжності HIMARS, оснащених ракетами GMLRS.