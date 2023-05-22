Ворог не полишає спроб вести наступ в районі Масютівки на Харківщині

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією:

Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.

У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.

У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

Повідомляється також, що у с. Кам’янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненням.

“На лінії зіткнення тривають бої. Ворог знову спробував піти в наступ в районі Масютівки але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та Перемогу України”, – зазначив Синєгубов.