Кримінал

Ворог не полишає спроб вести наступ в районі Масютівки на Харківщині

22 Травня 2023 08:38
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хова

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією:

  • Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.
  • У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.
  • У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.
  • У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

Повідомляється також, що у с. Кам’янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненням.

“На лінії зіткнення тривають бої. Ворог знову спробував піти в наступ в районі Масютівки але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та Перемогу України”, – зазначив Синєгубов.


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