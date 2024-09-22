Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична

Останніми днями ситуація навколо Вугледару суттєво погіршилася, повідомляє Deepstate. Аналітики пов’язують це з відмовою від ротації 72 ОМБр, що змусило керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли справитися з натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони.

“Як на зло, раніше посипалася і оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на “кращі рубежі”, відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування. Тепер ще (росіяни) на бмп почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто”, – йдеться у повідомленні DeepState.

Раніше командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов повідомляв, що російські війська перейшли річку Кашлагач на захід від Вугледара, що загрожує оточенням міста.