Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична

Останніми днями ситуація навколо Вугледару суттєво погіршилася, повідомляє Deepstate. Аналітики пов’язують це з відмовою від ротації 72 ОМБр, що змусило керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли справитися з натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони.
“Як на зло, раніше посипалася і оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на “кращі рубежі”, відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування. Тепер ще (росіяни) на бмп почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто”, – йдеться у повідомленні DeepState.
Раніше командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов повідомляв, що російські війська перейшли річку Кашлагач на захід від Вугледара, що загрожує оточенням міста.
Це означає, що скоро місто візьмуть у кліщі. Перспективи утримувати позиції в таких умовах не дуже обнадійливі, особливо якщо взяти до уваги спроби ворога розвивати успіх в напрямку дороги Богоявленка – Вугледар.