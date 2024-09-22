Політика

Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична
22 Вересня 2024 18:41
читать на русском →
вугледар
Наслідки ворожих обстрілів Вугледара. Березень 2023 / Фото Донецька ОВА

Останніми днями ситуація навколо Вугледару суттєво погіршилася, повідомляє Deepstate. Аналітики пов’язують це з відмовою від ротації 72 ОМБр, що змусило керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли справитися з натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони.

“Як на зло, раніше посипалася і оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на “кращі рубежі”, відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування. Тепер ще (росіяни) на бмп почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто”, – йдеться у повідомленні DeepState.

Раніше командир відділення 24 ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов повідомляв, що російські війська перейшли річку Кашлагач на захід від Вугледара, що загрожує оточенням міста.

Це означає, що скоро місто візьмуть у кліщі. Перспективи утримувати позиції в таких умовах не дуже обнадійливі, особливо якщо взяти до уваги спроби ворога розвивати успіх в напрямку дороги Богоявленка – Вугледар.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Вересня 2024 18:41

Ворог намагається оточити Вугледар: ситуація критична
22 Вересня 2024 19:26

Bloomberg: СДПН Шольца лідирує в голосуванні в землі Бранденбург, випереджаючи ультраправих
22 Вересня 2024 18:10

На Київщині неадекват влаштував стрілянину у магазині, є поранені
22 Вересня 2024 17:13

Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки на Сіверському напрямку – Генштаб
22 Вересня 2024 15:28

DeepState: На Куп’янському напрямку склалася складна обстановка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
усі думки