Ворог атакує за п’ятьма напрямками – Генштаб

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих “шахедів”.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області.

наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.