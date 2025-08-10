Ворог атакував Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень

Сьогодні близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранень.

Про це повідомили в поліції.

Крім того, близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні.

Також у місті Купʼянськ 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медичного закладу Харкова.