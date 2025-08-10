        Кримінал

        Ворог атакував Харківщину: загинув чоловік, троє жінок дістали поранень

        Віктор Алєксєєв
        10 Серпня 2025 16:54
        читать на русском →
        На Харківщині внаслідок ворожих атак є загиблий та поранені / Фото Нацполіція
        На Харківщині внаслідок ворожих атак є загиблий та поранені / Фото Нацполіція

        Сьогодні близько 12:00 російські війська обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік, двоє жінок дістали поранень.

        Про це повідомили в поліції.

        Реклама
        Реклама

        Крім того, близько 13:10 окупанти спрямували ударний безпілотник по селищу Козача Лопань. Вибухові поранення отримала місцева мешканка 1957 року народження. Для надання медичної допомоги постраждалу доставили до лікарні.

        Також у місті Купʼянськ 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. З травмами його госпіталізували до медичного закладу Харкова.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини