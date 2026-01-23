        Події

        На Донеччині російські БпЛА знищили будинки: загинули четверо людей, зокрема п’ятирічна дитина

        Галина Шподарева
        23 Січня 2026 10:20
        Зруйнований безпілотником будинок на Донеччині / Фото: Донецька обласна прокуратура
        Зруйнований безпілотником будинок на Донеччині / Фото: Донецька обласна прокуратура

        22 січня, близько 22:50, російські війська завдали ударів по селищу Черкаське Краматорського району. Під атакою БпЛА “Герань-2” опинилися приватні будинки.  

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        Внаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його п’ятирічний син, а також двоє їхніх сусідів.

        Зазнала поранень мати загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років. Також поранено 34-річну місцеву жительку.

        На момент влучання люди перебували у помешканнях. У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.

        Зруйновано два будинки.

        Наслідки атаки БпЛА на Донеччину / Фото: Донецька обласна прокуратура

