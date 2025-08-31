Ворог атакував дев’ять населених пунктів Харківщини, обійшлося без постраждалих

Минулої доби під ударами опинилися дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російська армія застосувала різні типи дронів: один «Герань-2», один «Ланцет», п’ять «Молнія» та ще чотири безпілотники невстановленого типу.

Реклама

Реклама

Внаслідок атак постраждалих немає, однак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Дергачах зруйновано паркан, у Курганному та Боровій пошкоджені приватні будинки, а у Великій Рогозянці постраждали житловий будинок і господарська споруда.