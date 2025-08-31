        Суспільство

        Ворог атакував дев’ять населених пунктів Харківщини, обійшлося без постраждалих

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 08:47
        читать на русском →
        Наслідки удару по Великій Рогозянці / Фото Харківська ОВА
        Наслідки удару по Великій Рогозянці / Фото Харківська ОВА

        Минулої доби під ударами опинилися дев’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

        За його словами, російська армія застосувала різні типи дронів: один «Герань-2», один «Ланцет», п’ять «Молнія» та ще чотири безпілотники невстановленого типу.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок атак постраждалих немає, однак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Дергачах зруйновано паркан, у Курганному та Боровій пошкоджені приватні будинки, а у Великій Рогозянці постраждали житловий будинок і господарська споруда.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини