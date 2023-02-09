Суспільство

ВООЗ: кожній четвертій людині в Україні загрожує психічний розлад

9 Лютого 2023 22:03
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вооз

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що четверта частина українців ймовірно страждає на психічні розлади спричинені агресивною війною Росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

“За оцінками ВООЗ, наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важких психічних захворювань”, – зазначив спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров’я Мішель Казачкін.

За його словами, під час нещодавнього візиту до українського міста Дніпро бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із “гострою тривогою, депресією та психічними розладами”.

“Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні”, – додав радник ВООЗ.


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