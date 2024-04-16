Суспільство

Внутрішній аудит Міноборони виявив порушень на понад 10 мільярдів гривень

16 Квітня 2024 11:50
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міноборони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внутрішній аудит, який проводило Міністерство оборони України, виявило порушення на більше ніж 10 млрд грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

“Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням”, – заявив він. 

За словами заступника міністра, певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. 

“Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн”, – повідомив Джигир.

Він також повідомив, що всі підрозділи Міноборони в той чи інший час стають об’єктами перевірок.

“Цей процес не швидкий. Міноборони – це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і по них повинен бути висновок і відповідне реагування. Щодо ризикованих сфер — вони визначені”, – наголосив заступник міністра. 

За його словами, до ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.


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