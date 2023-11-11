Кримінал

Вночі ворог вдарив по Солоницівці під Харковом

11 Листопада 2023 09:24
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хова

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з мінометів обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Крім того, пізно ввечері ворог завдав ударів за допомогою БПЛА типу “Шахед” по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп’янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

Внаслідок удару “Шахедом” по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об’єкт.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп’янського району та інші населені пункти.


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