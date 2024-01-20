Вночі Україну атакували 7 “шахедів”: чотири БПЛА збито, решта – не досягла цілей

У ніч на 20 січня 2024 року окупанти атакували 7-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, атака проводилась з району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Окрім того, ворог випустив три зенітні керовані ракети С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

“Мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей”, – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.