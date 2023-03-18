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Вночі Україну атакували 11 “Шахедів”

18 Березня 2023 09:01
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безпілотники

Сили протиповітряної оборони знищили 11 із 16 безпілотників типу “Шахед”, які ввечері 17 березня атакували Україну.

Про це повідомив командування Повітряних сил ЗСУ у Telegram

“Російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу “Shahed-136/131”. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ.

Силами та засобами повітряних командувань “Центр”, “Схід” та “Захід” Повітряних сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях”, йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах також повідомили, що загалом українські області атакували 16 ударних дронів.


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