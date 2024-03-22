Суспільство

Вночі українська ППО знищила 92 ворожі цілі

22 Березня 2024 09:27
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Вночі 22 березня російські терористи здійснили атаку на Україну 151 засобом повітряного нападу. Сили оборони знищили 92 цілі.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Всього ворог застосував 63 ударні БПЛА типу Shahed-136/131, 12 балістичних ракет “Іскандер-М”, 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

“До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 92 повітряні цілі:

  • 55 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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