Вночі сили ППО 14 Шахедів

Вночі сили оборони України збили 14 із 16 Шахедів.

Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив у Телеграмі.

За його словами, вночі 23 серпня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області та 16-ма ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків – Єйськ, Курськ).

В результаті протиповітряного бою авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України збили 14 дронів типу Shahed. Ще два локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.