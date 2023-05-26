Вночі “шахеди” атакували Ізюм та Мерефу

Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА “Шахед” по м. Марефа Харківського району та м. Ізюм.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Марефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів “Шахедами” ніхто не постраждав.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.

“У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов у соцмережі.