Кримінал

Вночі “шахеди” атакували Ізюм та Мерефу

26 Травня 2023 08:53
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хова

Минулої ночі ворог завдав ударів за допомогою БПЛА “Шахед” по м. Марефа Харківського району та м. Ізюм.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В Марефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів “Шахедами” ніхто не постраждав.

За словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Мала Вовча Чугуївського району пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа.

У с. Циркуни Харківського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ пошкоджено будинок та гараж.

“У с. Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. 39-річний чоловік, який перевозив підозрілий предмет в колясці мотоцикла, загинув на місці. 45-річний чоловік, що знаходився поруч, отримав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості”, – повідомив Синєгубов у соцмережі.


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