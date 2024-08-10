Кримінал

Вночі росіяни вдарили по Першотравневому на Харківщині – загинуло двоє людей
10 Серпня 2024 08:48
читать на русском →
хова
Наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області 9 серпня 2024 / Фото телеграм-канал @synegubov

Сьогодні, 10 серпня, о 03:30 росіяни за допомогою реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Першотравневе Борівської ТГ в Ізюмському районі. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгуіов, внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.

Крім того, о 03:15 було обстріляно село Івашки у Богодухівському районі – внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік.

Вчора, о 16:01 внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.

Приблизно о 23:30 внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» у смт Золочів пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.

  • 16:48 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 Га.
  • 16:02 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку.
  • 15:20 Ізюмський р-н, с. Ізюмське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
10 Серпня 2024 08:48

Вночі росіяни вдарили по Першотравневому на Харківщині – загинуло двоє людей
10 Серпня 2024 08:30

Розклад виступів українських олімпійців у суботу, 10 серпня
9 Серпня 2024 21:30

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
9 Серпня 2024 21:10

Іран передасть Росії сотні балістичних ракет, – Reuters
9 Серпня 2024 20:25

На Сумщині є потреба в евакуації близько 20 тисяч людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки