Вночі росіяни вдарили по Першотравневому на Харківщині – загинуло двоє людей

Сьогодні, 10 серпня, о 03:30 росіяни за допомогою реактивних систем залпового вогню обстріляли селище Першотравневе Борівської ТГ в Ізюмському районі. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгуіов, внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.

Крім того, о 03:15 було обстріляно село Івашки у Богодухівському районі – внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік.

Вчора, о 16:01 внаслідок обстрілу ФАБ-500 у Харкові горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.

Приблизно о 23:30 внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» у смт Золочів пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.