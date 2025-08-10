Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину: зруйновано вокзал, пошкоджені будинки та інфраструктура

Вночі російські війська завдали ударів безпілотниками по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. У райцентрі сталося декілька займань, пошкоджена інфраструктура та транспортне підприємство.

За його словами, внаслідок атаки зруйновано вокзал у Синельниковому. Постраждали й інші об’єкти, у місті частково зникло світло. Місцеві пабліки повідомляють про близько 30 ударів. Рух потягів через станцію Синельниково зупинено. Понівечені два приватні будинки.

Унаслідок обстрілів постраждали також Васильківська та Межівська громади, де пошкоджені адміністративна будівля та житловий будинок.

На Нікопольщині ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію, обстрілявши райцентр, а також Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. У всіх випадках, за даними влади, обійшлося без постраждалих.