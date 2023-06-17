Вночі росіяни атакували десять українських областей

Російські окупанти атакували у п’ятницю десять областей України, є загиблі серед цивільних.

Про це йдеться в звітах ОВА

Київщина: вчора вдень ворог атакував Київщину різними типами ракет та дронами. Всі цілі збиті ППО. Без влучань. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів поранено шестеро людей, серед них — одна дитина. Всім надана медична допомога. Пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. З приватні будинки зруйновано. Також внаслідок падіння уламків виникли займання лісової та трав’яної підстілки. Всі займання локалізовані. Інформація щодо пошкоджень оновлюється.

Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів, із мінометів, артилерії, з некерованих авіаційних ракет. Всі — по Новгород-Сіверському району. У селі Семенівської громади через обстріл із міномету сталася пожежа у житловому секторі, згоріли 4 господарські споруди, пошкоджено житловий будинок. Без жертв.

Сумщина: вночі та зранку зафіксовано 10 обстрілів мінометних/артилерійських (40 вибухів) та обстріл із стрілецької зброї (10 кулеметних черг) по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. За попередніми даними — без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 117 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Запорізька: минулої доби ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області: тричі атакував Гуляйпільське з БПЛА, здійснив 16 ударів з РСЗВ по Новоданилівці, Гуляйполю, Ольгівському, Чарівному та 78 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Степногірську, Кам’янському та інших прифронтових селах. Додалося ще 15 зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь. У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків. Понівечені господарські споруди та лінії електропередач. Вчора агресор тероризував Нікополь. Накривав місто важкою артилерією. Через ворожі удари в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач. Від поранень загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населеному пункту Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка. Минулої ночі під час ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Без постраждалих. У смт Дворічна Куп’янського району внаслідок обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік.

Луганщина: вчора рашисти відкривали вогонь уздовж усієї лінії фронту. Під артилерійські та мінометні удари потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 113 обстрілів (526 снарядів).

Донеччина: вчора росіяни обстріляні 9 населених пунктів, серед яких: Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Богоявленка, Торецьк. Пошкоджено 4 житлових будинки, господарча споруда, 2 магазини, школа. Одна людина загинула.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ввечері ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 75 обстрілів (314 снаряди), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (44 снаряди). Російські військові поцілили у райони 26 населених пунктів області. Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини загинуло, 25 – дістали поранення. Вчора російська армія масованим вогнем вкрила Херсон, – гатили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Внаслідок російських терористичних ударів поранення отримали 23 людини, серед них троє – це діти. Також російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Терористи били по житлових будинках. Через влучання в одну з осель загинуло подружжя. Жінка загинула на місці, чоловіка намагалися врятувати лікарі, однак від отриманих поранень він помер дорогою до лікарні.

Також гатили й по Білозерці. Там поранено 37-річну жінку. У стані середньо тяжкості її шпиталізували. У селищі Шляхове Бериславського району через російський обстріл житлового будинка постраждав 49-річний чоловік. У нього важкі травми, лікарі борються за його життя. Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС: рівень води продовжує знижуватися. Сьогодні він становить 1,32 метра. Деякі населені пункти залишаються підтопленими. Це 1509 будинків в 11 населених пунктах правобережжя. Залишаються затопленими 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Триває відкачування води з будинків, господарських споруд та вулиць. Минулої доби спеціалісти відкачали понад 22 тисячі тонн води. Активні роботи проводяться на мікрорайоні Острів у Херсоні, що найбільше постраждав через затоплення.