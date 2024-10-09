Кримінал

Вночі ППО збила 21 Шахед
9 Жовтня 2024 08:58
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дрони, ппо
Ілюстративне фото з відкритих джерел

9 жовтня окупанти завдали удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також атакували Україну 22 ударними БпЛА, 21 дрон вдалося знищити, один – повернувся до РФ.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“У ніч на 9 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області – РФ., а також 22-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська – РФ., мис Чауда – Крим.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 21 ворожий БпЛА в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії”.


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