Вночі по Запоріжжю завдано ракетного удару

У ніч на 16 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмісті.

“Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмісті”, – написав голова адміністрації Запорізької області Олександр Старух у “Телеграмі”.

За його словами, внаслідок удару кілька людей отримали легкі поранення. Зруйновано кілька об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртьова, троє людей перебувають у лікарнях. “Серед них – дві дитини дев’яти та п’ятнадцяти років”, – повідомив він.