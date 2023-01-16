Кримінал

Вночі по Запоріжжю завдано ракетного удару

16 Січня 2023 07:03
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запоріжжя

У ніч на 16 січня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю та передмісті.

“Ворог завдав ракетного удару по обласному центру та передмісті”, – написав голова адміністрації Запорізької області Олександр Старух у “Телеграмі”.

За його словами, внаслідок удару кілька людей отримали легкі поранення. Зруйновано кілька об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури.

За інформацією секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртьова, троє людей перебувають у лікарнях. “Серед них – дві дитини дев’яти та п’ятнадцяти років”, – повідомив він.


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