Вночі окупанти вдарили КАБами по Вовчанську і Золочіву – Синєгубов

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти також завдали авіаційних ударів біля Вовчанська Чугуївського району; Синьківки, Іванівки, Вільхуватки Куп’янського району.

“Сьогодні о 02.45 ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватних будинки. Без постраждалих.

О 02:20 окупанти вдарили КАБами по селищу Золочів Богодухівського району. Пошкоджено приватні будинки. Дані про постраждалих не надходили”, – написав Синєгубов у Telegram.

Він також додав, що вчора близько 09:00 ворог обстріляв с. Вільхуватка Куп’янського району. Попередньо, окупанти задіяли 4 КАБи. Пошкоджено 2 підприємства, склади, 3 одиниці сільгосптехніки, 3 приватних будинки. Без постраждалих.

О 19.30 ворог завдав удару КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району.

“ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району”, – додав очільник ОВА.