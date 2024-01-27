Вночі окупанти обстрілювали приватні будинки Куп’янська і Чугуївського района

Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по м. Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки, гараж. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, за його словами, близько 00:20 окупанти обстріляли с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

Загалом за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Нестерне Чугуївського району; Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Зокрема, вчора о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли м. Куп’янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Потерпілого госпіталізували, стан середній. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв с. Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено приватний будинок.

О 22:00 окупанти також із РСЗВ обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

ЗСУ відбили 13 атак ворога біля Табаївки Куп’янського району.