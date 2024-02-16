Вночі 17 лютого операції з картками “ПриватБанку” будуть “на паузі”

Проти ночі 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, “ПриватБанк” тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний “тайм-аут” триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів фінустанови.

Про це повідомляє пресслужба “ПриватБанку“.

Там пояснили, що це пов’язано із плановими регламентними роботами процесингового центру, щоб збільшити можливості та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

“Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин”, — йдеться у повідомленні.

У фінустанові додали, що процесинговий центр “ПриватБанку” щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.