Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинула сім’я

На Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вибухи сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі.

Російські Telegram-канали пишуть, що “впав” проліт мосту. До місця події намагаються під’їхати екстрені служби, однак на мосту виникли кілометрові затори, що ускладнює рух.

Місцева “влада” вже сформувала оперативний штаб у зв’язку з НП. Так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через нові регіони.

“На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації”, — написав Аксьонов.

Рух на мосту зупинено. Також не працює переправа через Керченську протоку.

Радник “голови” Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв’язку із зупинкою руху Кримським мостом.

Тим часом губернатор Бєлгорода В’ячеслав Гладков повідомив, що загинули чоловік та його дружина. У машині також перебувала їхня донька, яка отримала травми та була доправлена до лікарні.