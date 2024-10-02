Внаслідок вибуху авто у Бердянську загинув суддя Ломейко, який співпрацював з РФ

У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

“2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що суддя залишився в Бердянську й добровільно почав співпрацювати з росіянами.

“Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя”, – підкреслили в ГУР.