Суспільство

Внаслідок вибуху авто у Бердянську загинув суддя Ломейко, який співпрацював з РФ
2 Жовтня 2024 16:15
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авто, бердянськ, вибух, гур
Авто судді Ломейко / ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

“2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що суддя залишився в Бердянську й добровільно почав співпрацювати з росіянами.

“Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя”, – підкреслили в ГУР.


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