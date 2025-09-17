Внаслідок ворожого обстрілу Кропивницький та десятки населених пунктів області залишилися без електрики

Унаслідок нічної атаки російських військ по об’єктах інфраструктури Кропивницький та десятки населених пунктів області залишилися частково без світла.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, від електропостачання відключено частину обласного центру та 44 населені пункти Олександрівської громади.

“Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. Головне – люди живі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки”, – зазначив Райкович.

У ДСНС уточнили, що вибухи сталися в ніч на 17 вересня після ударів російських безпілотників по інфраструктурних об’єктах у Кропивницькому районі. Пожежі виникли одразу на трьох локаціях.