Внаслідок удару по Дніпру пошкоджено майже 50 багатоповерхівок і приватних будинків, лікарня та школа

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Дніпру було поншкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Станом на 09.00 постраждало: більше 10 будинків ЖКГ. Орієнтовно 300 вікон. 6 будинків ОСББ. Орієнтовно 100 вікон. Лікарня та поліклініка. Орієнтовно 70 вікон. Школа. 31 приватний будинок», – поінформував Філатов.

Міський голова наголосив, щоб усі, кому потрібна допомога, зверталися до працівників районної адміністрації, які працюють на місці, або безпосередньо в адміністрацію.