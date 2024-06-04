Суспільство

Внаслідок удару по Дніпру пошкоджено майже 50 багатоповерхівок і приватних будинків, лікарня та школа

4 Червня 2024 11:23
ракетний удар, дніпро
Наслідки удару / Telegram

Внаслідок ранкової ракетної атаки по Дніпру було поншкоджено 16 багатоповерхівок, 31 приватний будинок, школу, лікарню та поліклініку.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Станом на 09.00 постраждало: більше 10 будинків ЖКГ. Орієнтовно 300 вікон. 6 будинків ОСББ. Орієнтовно 100 вікон. Лікарня та поліклініка. Орієнтовно 70 вікон. Школа. 31 приватний будинок», – поінформував Філатов.

Міський голова наголосив, щоб усі, кому потрібна допомога, зверталися до працівників районної адміністрації, які працюють на місці, або безпосередньо в адміністрацію.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Червня 2024 11:23

Внаслідок удару по Дніпру пошкоджено майже 50 багатоповерхівок і приватних будинків, лікарня та школа
4 Червня 2024 10:46

СБУ затримала у Запоріжжі охоронця енергокомпанії, який працював на ФСБ
4 Червня 2024 09:36

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро зросла до семи
4 Червня 2024 08:25

Окупанти здійснили атаку на Дніпро: 6 поранених,серед них немовля
4 Червня 2024 07:09

ЦАХАЛ повідомив про загибель чотирьох заручників, яких утримував ХАМАС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки