Внаслідок російських обстрілів Херсонщини одна людина загинула та вісім поранено

Минулої доби по населених пунктах Херсонської області противник бив із артилерії, мінометів, БпЛА, зокрема FPV-дронів, застосував авіаційні бомби та ударні безпілотники.

Як повідомили в поліції, від атак армії рф потерпали Херсон, Інгулець, Антонівка, Станіслав, Білозерка, Софіївка, Дніпровське, Садове, Олександрівка, Широка Балка, Молодіжне, Кізомис, Берислав, Хрещенівка, Дудчани.

Реклама

Реклама

Ворожими обстрілами пошкоджено 23 приватні та два багатоквартирні будинки, господарську споруду, газогін, адміністративну будівлю, три автомобілі.

Під авіаційними ударами перебував Інгулець. Окупанти скерували на нього кілька ударних дронів типу «Шахед», а потім скинули попередньо дві авіабомби. Внаслідок вибухів КАБів загинула 49-річна місцева жителька. Поранено п’ятьох цивільних: троє жінок віком 59, 60 та 63 роки отримали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, контузії та уламкові поранення. Ще двоє жінок віком 63 та 64 роки отримали вибухові травми та уламкові поранення. Останній надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Вранці в Антонівці через скид із БпЛА поранення дістав 50-річний місцевий житель, у нього діагностовано мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення. Чоловік самостійно звернувся до медичного закладу.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено два приватні будинки, газогін. Поранення дістали двоє місцевих жительок: у 58-річної жінки діагностовано вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення плеча та передпліччя; у 61-річної жінки – вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, перелом пальця правої стопи та контузію. Постраждалих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості.

Артилерійським вогнем пошкоджено 12 приватних будинків у Херсоні, Білозерці, Антонівці, Садовому, багатоквартирний будинок у Херсоні, адміністративну будівлю в Білозерці.

Внаслідок ворожих атак FPV-дронів пошкоджено три приватні будинки в Антонівці, Молодіжному та Дудчанах, а також автомобіль у Хрещенівці.

На місцях російських атак слідчо-оперативні групи поліції вилучали уламки ворожих снарядів та документували наслідки обстрілів.