Внаслідок російської атаки на Харків пошкоджено дитячий оздоровчий центр

Російські окупаційні війська обстріляли місто Харків ввечері 9 січня. У місті було пошкоджено дитячий оздоровчий центр.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт!”, – йдеться у повідомленні.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила, а в момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.