Суспільство

Внаслідок ранкового обстрілу Херсону було пошкоджено тролейбусну контактну мережу

15 Січня 2024 11:10
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херсон, обстріл

Через обстріл міста Херсон у ніч на 15 січня було пошкоджено контактну мережу, через що тролейбуси зупиняли, але вони вже поновили рух. 

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Мрочко повідомив, що херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 15 разів, російський ворог використав для цього 65 снарядів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Антонівці.

У результаті ворожих обстрілів вночі в обласному центрі було пошкоджено кабелі та контактну мережу, через що зупинявся рух тролейбусів. 

Однак станом на 09:38 рух тролейбусного транспорту в Херсоні повністю відновлено.

Працівники КП “Херсонелектротранс” полагодили всю пошкоджену контактну мережу. На маршрутах міста курсує 21 тролейбус.


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