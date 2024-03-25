Внаслідок ракетної атаки росіян на столицю пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу: під завалами можуть бути люди

О пів на одинадцяту ранку 25 березня в Києві пролунала серія вибухів.

За даними ДСНС Києва, внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі Києва. Тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть бути люди. У будівлі однієї зі шкіл розгорнули штаб допомоги Червоного Хреста.

Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. Обійшлося без подальшого горіння.

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявили уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила. Дані уточнюють, – додали в КМВА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклики екстрених служб у ще кілька районів.

“Виклики екстрених служб в Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця”, – написав він.

У Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, – повідомили у КМВА. У Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.