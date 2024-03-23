Внаслідок ракетного удару по Харкову пошкоджена будівля підприємства і склад

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили рф завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова.

Правоохоронці фіксують наслідки чергової ворожої атаки на Харків / Фото Харківська обласна прокуратура

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

“За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – повідомили в обласній прокуратурі.