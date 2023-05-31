Внаслідок обстрілу Вовчанська загинув цивільний чоловік

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні та прифронтові міста у Харківській області. Сьогодні знову під вогнем опинилось м. Вовчанськ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

“На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще одна людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється”, – сказав він.

За словами Синєгубова, минулої доби окупанти на території Харківщини здійснили невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через український кордон в районі с. Зелене. “У такій спосіб росіяни намагаються перевірити нашу оборону, але кордон під надійним захистом”, – зазначив він.