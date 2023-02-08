Кримінал

Внаслідок обстрілу Херсона загинули двоє цивільних Сьогодні збройні сили РФ почали масовано обстрілювати місто Херсон та приміські населені пункти. Загинуло двоє цивільних, ще четверо отримали поранення різного ступеня. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога, повідомляє місцева влада. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережу. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Поділитися:



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