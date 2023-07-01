Кримінал

Внаслідок обстрілу Балаклії поранено дитину

1 Липня 2023 17:28
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балаклія

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

“Слідством встановлено, що 1 липня близько 14:35 російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру м. Балаклія. За попередніми даними, з РСЗВ.

Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди.

Отримали поранення 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років і 14-річний хлопчик”, – повідомили в прокуратурі.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.


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