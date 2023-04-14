Кримінал

Внаслідок обстрілів на Харківщині поранень зазнали 4 людини

14 Квітня 2023 08:44
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хова

Минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілу з РСЗВ “Град” с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Повідомляється також, що внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Госпіталізований у важкому стані. Зараз медики борються за його життя.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля с. Лук’янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.


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