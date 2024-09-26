Суспільство

Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула жінка
26 Вересня 2024 10:08
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атаки ворога, одеса
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок нічної атаки по Одеській області, загинула жінка, пошкоджені будинки та авто.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Вночі ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками… Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка.

Кіпер додав, що в області пошкоджені будівлі та автівки. Також горіла суха трава, але пожежу вже загасили.

Голова ОВА зазначив, що Сили протиповітряної оборони працювали “надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена”.

Ранкова дронова атака минулася без постраждалих.

“Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини”, – підсумував Кіпер.


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