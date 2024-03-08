Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина

У ніч проти 8 березня окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області, поранень зазнали 5 осіб, серед них – один неповнолітній хлопець і 3-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці”, – повідомив Синєгубов.

Крім того, зафіксовано руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.