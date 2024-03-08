Кримінал

Внаслідок нічного обстрілу Чугуєва постраждала трирічна дитина

8 Березня 2024 08:09
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У ніч проти 8 березня окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області, поранень зазнали 5 осіб, серед них – один неповнолітній хлопець і 3-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці”, – повідомив Синєгубов.

Крім того, зафіксовано руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Наслідки російського удару по Чугуєву / Фото: з ТГ-каналу Синєгубова

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