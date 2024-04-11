Внаслідок масового ворожого удару пошкоджені об’єкти Укренерго в 5 областях

В ніч на 11 квітня ворог здійснив масований обстріл території України, внаслідок чого були пошкоджені обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Росіяни завдали нового масованого по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції “Укренерго” та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях”, – йдеться в повідомленні.

Також в компанії додали, що на Харківщині застосовані графіки аварійних відключень. Наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.