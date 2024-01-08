Внаслідок чергового ворожого поранено 45 людей – Зеленський

8 січня внаслідок масованого російського ракетного удару по Україні постраждали 45 людей. У трьох областях досі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що рятувальні служби Донеччини, Херсонщини та Хмельниччини продовжують працювати та розбирають завали після ударів російської армії.

Зеленський також поінформував, що провів нараду щодо подальшої міжнародної роботи.

“Цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії”, — додав глава держави.

Президент наголосив, що “життєво важливо” ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Триває робота й над новими санкціями проти РФ, і над тим, щоб Україні передали заморожені російські активи.

“Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить”, — вважає президент.

До того ж Зеленський 8 січня провів телефонні розмови з:

еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом;

королем Бахрейну Хамадом бін Ісою аль-Халіфою;

еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані.