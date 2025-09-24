Власники нових iPhone 17 скаржаться на відключення Wi-Fi та збої CarPlay

Користувачі нових iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air повідомляють про переривання у роботі Wi-Fi. За їхніми словами, з’єднання з мережею короткочасно зникає і відновлюється після розблокування пристрою.

Про це повідомляє видання MacRumors.

Проблема також впливає на роботу CarPlay, який залежить від бездротового підключення.

Реклама

Реклама

Найчастіше збої трапляються, коли власники користуються Apple Watch, однак невідомо, чи це ключовий фактор. Скарги з’явилися на форумах MacRumors, Reddit та у спільноті підтримки Apple, але масштаби проблеми поки неясні.

Усі чотири моделі отримали новий чип Apple N1, який забезпечує роботу Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread. Він мав підвищити ефективність і стабільність роботи, проте саме його надійність нині ставлять під сумнів. Чи йдеться про апаратний чи програмний збій — поки не відомо. Очікується, що Apple може виправити проблему майбутнім оновленням iOS 26.0.1, однак офіційного підтвердження поки немає.