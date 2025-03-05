Власники київських аптек “ЕлФарм”, які продавали російські ліки, втекли за кордон

Двоє фігурантів справи про незаконний продаж російських ліків у київських аптеках втекли за межі України.

Про це повідомляє “Укрінформ“, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, прокурори подали клопотання про взяття під варту власників мережі аптек “ЕлФарм”, братів Елвіна та Ешгіна Багірових, наприкінці лютого. Однак суд не розглянув це клопотання через відсутність підозрюваних. Адвокати Багірових заявили, що їхні підзахисні хворіють.

Раніше, в серпні 2024 року, журналісти “Схем” викрили мережу аптек, яку очолювали Багірови, за незаконний продаж ліків з РФ.

Тоді власникам аптек та двом фармацевтам повідомили про підозру за частиною 3 статті 28, частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу – провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала ліцензії власників мережі аптек.