Власнику видання Політнавігатор загрожує 15 років – СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника і головного редактора підсанкційного інтернет-видання «Політнавігатор» Сергія Степанова, який переховується в тимчасово окупованому Криму.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

За матеріалами слідства, перебуваючи на території українського півострова, у квітні 2014 року він створив пропагандистське інтернет-видання на користь країни-агресора.

Власний медійний ресурс Степанов використовував для поширення кремлівських наративів та дискредитації України на міжнародній арені.

До злочинної діяльності він залучив своїх «однодумців», які потім займалися підготовкою антиукраїнських матеріалів

Для маскування злочинної діяльності псевдожурналісти діяли як позаштатні кореспонденти під вигаданими іменами і позиціонували себе «експертами».

У своїх публікаціях вони виправдовували російську збройну агресію і захоплення частини території на сході та півдні України.

Перед написанням пропагандистських текстів «автори» отримували від Степанова покрокові «інструкції» щодо підготовки матеріалів.

За поширення деструктивного контенту вони отримували від окупантів «гонорари». Гроші їм надходили через російські електронні платіжні системи.

У квітні та липні минулого року співробітники Служби безпеки затримали двох фейкових «експертів» у Києві та Вінниці. Зараз вони перебувають під вартою.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності Степанова та його спільників.

Наразі тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Матеріали передано в суд.

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.