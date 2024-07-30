Політика

Влада Угорщини розкритикувала главу МЗС Польщі
30 Липня 2024 11:37
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мзс, польща, Угорщина
Петер Сійярто / AP

Міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив свого польського колегу Радослава Сікорського у брехні. 

В інтерв’ю Visegrad Insight Сікорський заявив, що його угорський колега Петер Сійярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

“(Сікорський) перейшов ще одну межу і збрехав, коли заявив, що я з ентузіазмом підтримав його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Україні”, – написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

“Правда в тому, що після пропозиції я одразу висловив протест на зустрічі”, – додав він.

Речник польського МЗС зауважив, що у Сікорського склалося враження, що Сійярто позитивно налаштований щодо польської пропозиції. “Якщо це було не так, то це означає, що він (Сікорський) неправильно інтерпретував поведінку міністра Сійярто”, – сказав речник Павел Вронський.

Сікорський розповів у інтерв’ю, що на останньому засіданні Ради ЄС була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. 

“Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ”, – зазначав глава польського МЗС.

Ця суперечка стала останньою у серії протистоянь між урядами двох країн, що відбулися останніми днями.


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