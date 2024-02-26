Суспільство

Влада РФ не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал – ISW

26 Лютого 2024 07:32
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рф, війна
ЗСУ / radiosvoboda.org

Щоб не привертати увагу до невдач Росії в досягненні заявлених стратегічних цілей в Україні та в реалізації менших цілей – захоплення всієї Луганської та Донецької областей, а також до значних втрат особового складу у Росії офіційні особи та державні ЗМІ утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає УП.

Аналітики інституту зазначають, що недавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними протягом останніх місяців і що більшість росіян здебільшого апатичні до війни, хоча не підтримують другу хвилю мобілізації.

Російський президент Володимир Путін і російські урядовці, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції. 

ISW продовжує оцінювати, що Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, і стурбований тим, що такий захід спричинить широке невдоволення. Однак Путін може менше перейматися суспільними настроями після свого переобрання в березні 2024 року та вирішить, що потреби Росії у формуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.


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Влада РФ не згадували про річницю вторгнення, щоб приховати провал – ISW
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