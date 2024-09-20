Суспільство

Влада Польщі розширила зону стихійного лиха
20 Вересня 2024 13:32
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повінь, польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До зони стихійного лиха додали ще чотири повіти у Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни – Болеславецький, Яворський, Легніцький і Злоторийський.

Про це передає проєкт урядового розпорядження Польщі.

Розпорядження в пʼятницю має підписати глава польського уряду Дональд Туск.

Раніше глава МВС Польщі Томаш Сємоняк інформував, у пʼятницю буде внесено зміни до розпорядження уряду про стан стихійного лиха, в якому буде змінено територіальні межі цієї зони.

Сємоняк повідомив, що на сьогодні боротьба з повінню відбувається на двох фронтах: гарантуванні безпеки людям, а також відбудові постраждалої і знищеної інфраструктури.

Поряд з боротьбою зі стихійним лихом та його наслідками, у Польщі також борються з дезінформацією, яка зʼявляється у контексті стихійного лиха. Крім затримання двох людей, які дезінформували місцеве населення про можливий підрив протипаводкових валів, кіберполіція Польщі зафіксувала в інтернеті 63 фальшиві ініціативи щодо збору коштів для постраждалих від повені.

У зв’язку із сильними дощами і повінню стан стихійного лиха оголошено у частинах Нижносілезького, Опольського та Сілезького воєводств на півдні та південному заході РП. Крім Польщі, від наслідків повені потерпають сьогодні Чехія, Словаччина, Австрія, Угорщина.


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