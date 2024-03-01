Влада Литви закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

У Литві заявили, що закриття пунктів пропуску направлене на розв’язання проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

Про це повідомляє LRT.

З 1 березня також буде припинять рух пішоходів та велосипедистів через прикордонні ПП у Мядинінкай та Шальчинінкай, заборонять посадку та висадку пасажирів на залізничних прикордонних пунктах Кяна та Кібартай, за винятком особливих випадків, рішення щодо яких прийматиметься Службою охорони державного кордону.

Крім того, ухвалено рішення обмежити на 50% кількість дозволів, що видаються білоруським та литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Наразі діють лише 2 ПП у Мядинінкай та Шальчинінкай.