Політика

Влада Китаю прокоментувала результати виборів у Америці
6 Листопада 2024 13:43
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вибори, китай, сша
Мао Нін / PAP

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на результати президентських виборів у США, наголосивши на “мирному співіснуванні”. 

Про це передає Радіо Свобода.

“Китай дотримується стабільної політики у відносинах із США. Ми й надалі будемо розвивати двосторонні зв’язки на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва”, — зазначила представниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на запитання щодо впливу результатів виборів у США на китайську зовнішню політику та двосторонні відносини.

Водночас Мао Нін утрималася від коментарів щодо готовності Китаю до можливого підвищення тарифів на китайські товари, як раніше пропонував Дональд Трамп.


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