Влада Китаю прокоментувала результати виборів у Америці

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на результати президентських виборів у США, наголосивши на “мирному співіснуванні”.

Про це передає Радіо Свобода.

“Китай дотримується стабільної політики у відносинах із США. Ми й надалі будемо розвивати двосторонні зв’язки на основі принципів взаємної поваги, мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва”, — зазначила представниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на запитання щодо впливу результатів виборів у США на китайську зовнішню політику та двосторонні відносини.

Водночас Мао Нін утрималася від коментарів щодо готовності Китаю до можливого підвищення тарифів на китайські товари, як раніше пропонував Дональд Трамп.