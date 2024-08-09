Політика

Влада Канади рекомендувала своїм дипломатам тимчасово вивезти своїх дітей з Ізраїлю
9 Серпня 2024 11:46
читать на русском →
ізраїль, канада
Прапор Канади / Fickr

Через побоювання про можливу ескалацію війни на Близькому Сході Канада тимчасово евакуювала дітей своїх дипломатів з Ізраїлю.

Про це повідомило МЗС Канади.

“У зв’язку з непередбачуваною безпековою ситуацією, Канада прийняла рішення тимчасово вивезти з Тель-Авіва дітей співробітників, які перебувають на утриманні в Канаді”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС країни зазначили, що діти дипломатів та їхні опікуни вже прибули до третьої країни, і перебувають у безпеці та під наглядом. Там також додали, що здоров’я, безпека та захист дипломатичного персоналу Канади та їхніх сімей залишаються пріоритетом для уряду. 

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, і безпека канадців залишається нашим головним пріоритетом. 3 серпня 2024 року ми оновили наші поради щодо подорожей для канадців, попросили їх уникати будь-яких поїздок до Ізраїлю та поїздок на Західний берег річки Йордан”, – сказали у МЗС.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Серпня 2024 14:49

Ракетний удар по Костянтинівці: кількість загиблих різко зросла
9 Серпня 2024 14:30

Борчиня Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 
9 Серпня 2024 14:06

Українки Лузан та Рибачок вибороли срібло на Олімпіаді-2024 у веслуванні на каное
9 Серпня 2024 12:30

Сили оборони завдали удару по ворожому гелікоптеру
9 Серпня 2024 11:31

Організовувала підпали автомобілів військових: у Києві затримали російську агентку  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки