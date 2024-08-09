Влада Канади рекомендувала своїм дипломатам тимчасово вивезти своїх дітей з Ізраїлю

Через побоювання про можливу ескалацію війни на Близькому Сході Канада тимчасово евакуювала дітей своїх дипломатів з Ізраїлю.

Про це повідомило МЗС Канади.

“У зв’язку з непередбачуваною безпековою ситуацією, Канада прийняла рішення тимчасово вивезти з Тель-Авіва дітей співробітників, які перебувають на утриманні в Канаді”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС країни зазначили, що діти дипломатів та їхні опікуни вже прибули до третьої країни, і перебувають у безпеці та під наглядом. Там також додали, що здоров’я, безпека та захист дипломатичного персоналу Канади та їхніх сімей залишаються пріоритетом для уряду.

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, і безпека канадців залишається нашим головним пріоритетом. 3 серпня 2024 року ми оновили наші поради щодо подорожей для канадців, попросили їх уникати будь-яких поїздок до Ізраїлю та поїздок на Західний берег річки Йордан”, – сказали у МЗС.