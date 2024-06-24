Суспільство

Влада Ізраїлю перекидає війська на кордон з Ліваном
24 Червня 2024 07:50
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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив у неділю, 23 червня, про передислокацію більшої кількості військ на кордон з Ліваном та завершення поточної фази бойових дій проти ХАМАСу в Газі.

Про це інформує Associated Press.

Він уточнив, що попри те, що армія близька до завершення наземного наступу в південному місті Рафах, це не означає, що війна проти ХАМАСу закінчилася. Однак, за його словами, в Газі наразі немає потреби у такій кількості військ, що дозволить спрямувати їх на боротьбу з “Хезболлою”.

“У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо”, – зазначив прем’єр, додавши, що основною метою цього рішення є оборона.


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